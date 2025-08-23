Ricardo Montes de Oca con oro récord

CIUDAD MCY.- Con una impresionante actuación el venezolano Ricardo Montes de Oca se impuso con autoridad en el salto con pértiga con récord de campeonato, conquistando de esa forma una medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en las instalaciones del Comité Olímpico de Paraguay.

Montes de Oca inició la competencia con la marca de 5.00 m, superó los 5.10 m, los 5.20 m, 5.30 m, a partir de ese momento ya le había ganado a su rival de Brasil y pulverizado el récord de los Juegos el cual estaba en 5.20 m,

Luego amplió la nueva marca de los Juegos al saltar 5.45 m y acto seguido buscó romper su plusmarca nacional con otro vuelo de 5.61, pero falló en lo tres intentos.

«Fue una muy buena competencia, me sentía muy bien desde el principio del calentamiento, fueron muy buenos saltos, aunque no logré lo que quería, mejorar mi marca de 5.60 m y romper récord panamericano que era 5.73 m, pero si supere la marca al aire libre», recalcó

Otros atletas venezolanos compitieron en varios eventos como el lanzamiento del martillo femenino con Yenniver Veroes quien se ubicó en la 5ta posición con marca de 60.03 m.

Asimismo, en los 3.000m con obstáculos Diego Caldeira dejó marca de 9:24.17 y se ubicó octavo, mientras que José Moreno con 9:34.98 fue décimo.

De esta forma el atletismo nacional cerró su participación en la cita deportiva multidisciplinaria con cuatro medalla, una de oro y tres de plata.

