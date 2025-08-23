Claudia Rengifo dio última presea en pesas

CIUDAD MCY.- Claudia Rengifo cerró el viernes el medallero de las pesas para el país con un metal de plata en la categoría de los 69 kilogramos de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

En el cierre del programa de las pesas de la contienda junior, Rengifo igualó en fuerza a la ecuatoriana Samantha Bravo que plantó una participación limpia con tres levantamientos válidos, mientras que la venezolana la escoltó en el tercer puesto debido a que no levantó el primer intento de los 100 kg.

“Esta competencia fue un poco ruda porque enfrenté una lesión y no pude dar mi cien por ciento, pero en la concentración traté de dar lo mejor y lo conseguí con esta medalla”, confesó Rengifo.

En la prueba envión Rengifo escaló una casilla ubicándose en el segundo puesto de la clasificación parcial con 120 kilos. Su similar ecuatoriana levantó 5 kilos menos (115) lo que le permitió a Rengifo colgarse la medalla de plata sobre su rival suramericana con un total de 220 kilos en la categoría 69 kilogramos.

“No se ha acabado, seguimos y vamos por más. Sin bajar el esfuerzo, entrenando muy fuerte, con el corazón”, sentenció Rengifo quien también agradeció a la familia, entrenadores y al ministro del Deporte Franklin Cardillo por el apoyo brindado al equipo de la halterofilia venezolana.

El equipo nacional culminó su actuación con tres áureas, dos plateadas y una de bronce para un total de 6 totales.

Prensa Venezuela || Foto Cortesía