Robo de Citgo asciende a 24 mil millones de dólares desde 2019

CIUDAD MCY.- La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, aseguró en rueda de prensa que la empresa Citgo fue tomada por el extremismo desde el año 2019, «haciéndose pasar como Gobierno de Venezuela, y esa organización genera aproximadamente entre cuatro mil y cinco mil millones de dólares todos los años, es decir, desde ese año 2019, han acumulado dividendos aproximados por 24 mil millones de dólares».

Asimismo, denunció que un tribunal de los Estados Unidos decidió entregar la empresa Citgo a un fondo buitre, el cual está relacionado como financista de un alto funcionario de la actual administración estadounidense. En ese contexto, destacó que la empresa tiene un valor como activo que asciende a los 12 mil millones de dólares, y genera más de cuatro mil millones de dólares al año.

«Ellos han robado ese dinero, y en el propio proceso fraudulento está demostrado que le otorgaban dinero a Juan Guaidó, a Dinora Figuera, presidenta de la autollamada Asamblea Nacional del 2015, es decir, una banda de delincuencias organizada para robar los activos y entregarlos a un gobierno extranjero», indicó.

Reiteró que uno de los responsables del robo de Citgo es Juan Guaidó, quien fue partícipe de un plan especial diseñado desde Estados Unidos para apropiarse de los activos de Venezuela. En ese sentido, indicó que José Ignacio Hernández era uno de los abogado

VTV| FOTO CORTESÍA