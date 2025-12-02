Ciudad MCY

Unacom impulsa transformación educativa en Asamblea Constituyente Universitaria

PorRafael Velásquez

Dic 2, 2025

CIUDAD MCY.- Profesores, estudiantes, personal administrativo y obrero de la Universidad Nacional de las Comunas (Unacom) participaron en la Asamblea Constituyente Universitaria, con el objetivo de avanzar hacia una educación participativa y que rompa con los modelos tradicionales a escala nacional y mundial.

Durante la actividad, el director del campus de la universidad, Nerio Vargas, destacó que se debe seguir profundizando la participación en el sistema universitario, y la consolidación de una educación gratuita y de calidad.

“Siempre he estado en el sistema universitario y es necesario discutir más sobre los procesos profundos del sistema, sin embargo, hay algunos elementos en el marco de esta asamblea que nosotros debemos considerar en el debate, ejemplo, en el plano institucional, político y en el plano académico”, señaló

Apuntó que actualmente existen muchos países que luchan por una universidad gratuita, como Chile y Argentina, así como otros países de América Latina. “Nosotros abrimos esa brecha con el comandante Chávez».

Asimismo, Vargas dijo que en el plano social la universidad tiene que trascender en el punto y círculo, planteado desde la Universidad de las Comunas (Unacom), que es transformar el entorno en la Comuna. «La Unacom tiene y debe tener un enfoque distinto a las universidades tradicionales», dijo.

Por su parte, el profesor Alexander Arriechi acotó la necesidad de luchar por un proceso de transformación por “la universidad que queremos”.

Finalmente, añadió que la universidad tradicional responde a los intereses políticos, sociales, económicos de una sociedad que planteó la colonización del conocimiento.

Fuente: Unacom | FOTO CORTESÍA

Por Rafael Velásquez

