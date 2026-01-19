Rodríguez: toda inversión extranjera debe impulsar la producción nacional

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ratificó que la producción interna es el objetivo central de la nación, por lo que anunció que todas las nuevas inversiones extranjeras son bienvenidas pero deben impulsar producción nacional.

En el marco de la nueva etapa productiva del país, enfatizó que cualquier flujo de inversión que llegue a Venezuela debe estar estrictamente orientado a potenciar las capacidades industriales propias.

Rodríguez aseguró que ninguna innovación o capital foráneo perturbe los procesos de manufactura local, especialmente en sectores estratégicos como el agroalimentario, el farmacéutico y el industrial.

La Mandataria encargada subrayó que, si bien las puertas están abiertas para la inversión internacional, esta debe actuar como un catalizador de lo «Hecho en Venezuela» y no como un sustituto de la clase empresarial nacional.

La estrategia busca fortalecer la soberanía económica, priorizando un modelo donde el crecimiento productivo interno sea el eje articulador del bienestar social.

Asimismo, Rodríguez advirtió a los empresarios que «nadie se puede volver loco (…), el objetivo central es que las divisas provenientes del sector petrolero se conviertan en un verdadero motor para la economía nacional y permitan garantizar el pleno desarrollo de las capacidades productivas del país.

Finalmente, agregó que los ingresos que se generen por la venta de volúmenes de petróleo se canalizarán a través del Banco Central de Venezuela (BCV) hacia la banca privada.

