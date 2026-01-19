Sistema de Teleféricos Mukumbarí permanecerá cerrado hasta el 12-Feb por mantenimiento

CIUDAD MCY.- El Sistema de Teleféricos Mukumbarí comenzó este lunes 19 de enero una fase de mantenimiento mayor en sus niveles cuarto y quinto. La medida, anunciada a través de los canales oficiales de la institución, busca optimizar el funcionamiento técnico del atractivo merideño.

Esta etapa especializada conlleva el cese temporal de las actividades comerciales y turísticas en las estaciones más altas del recorrido. Según el cronograma oficial, se estima que las operaciones regulares se retomen el próximo jueves 12 de febrero de 2026.

Las labores se centran en los tramos de mayor altitud para cumplir con los protocolos internacionales de transporte por cable. Este proceso es indispensable para garantizar la operatividad a largo plazo y la integridad de la infraestructura mecánica del sistema.

El equipo técnico ejecutará revisiones exhaustivas en los componentes electrónicos y mecánicos de las estaciones finales. Estas maniobras preventivas aseguran que el servicio mantenga los estándares de confiabilidad exigidos para este tipo de transporte masivo de montaña.

La administración del teleférico enfatizó que esta pausa técnica es fundamental para ofrecer una experiencia de excelencia al visitante. Una vez finalizados los trabajos, el sistema reactivará su horario habitual para recibir a turistas nacionales e internacionales.

