Rusia amplía su delegación para negociaciones sobre Ucrania en Ginebra

PorLuisa Pedroza

Feb 16, 2026

CIUDAD MCY. – Rusia ampliará su delegación en las negociaciones sobre Ucrania que se realizarán el 17 y 18 de febrero en Ginebra, Suiza, reseñó Sputnik este lunes.

El portavoz del Kremlin, Dmtri Peskov, destacó que se sumarán otros altos funcionarios, entre ellos el viceministro de Asuntos Exteriores, Mijaíl Galuzin.

«La delegación será ampliada y esta vez, además de (asesor del Kremlin Vladímir) Medinski, tomarán parte el viceministro Galuzin y otros funcionarios… Suiza emitió más de 20 visados para los integrantes de la delegación de Rusia», precisó Peskov.

Los negociadores de Rusia, Estados Unidos y Ucrania se darán cita los días en Ginebra para debatir a tres bandas la crisis ucraniana.

El portavoz recalcó que la delegación recibirá instrucciones precisas del presidente Vladímir Putin, antes de viajar.

Por otra parte, EE. UU. confirmó que su delegación estará integrada por el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner.

