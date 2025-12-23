Rusia desmiente evacuación de sus diplomáticos y ratifica respaldo a Venezuela

CIUDAD MCY.- El embajador de la Federación de Rusia en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov, desmintió categóricamente informaciones falsas difundidas por la agencia Associated Press (AP), que aseguraban una supuesta evacuación del personal diplomático ruso en Caracas, y denunció la existencia de campañas de desprestigio orientadas a socavar la asociación estratégica entre Moscú y la Nación Bolivariana.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el diplomático ruso calificó estas operaciones mediáticas como un «veneno podrido», en el que señaló que forman parte de una estrategia de desinformación destinada a generar incertidumbre, aislar a Venezuela y erosionar los vínculos políticos y geopolíticos entre ambos Estados.

Mélik-Bagdasárov subrayó que la embajada rusa mantiene con total normalidad sus funciones diplomáticas en Caracas y reafirmó la solidez de la relación bilateral, lo que descarta cualquier escenario de repliegue. En ese sentido, exaltó la determinación del pueblo y del Gobierno venezolano frente a las presiones externas y aseguró que la dignidad nacional constituye la principal respuesta frente a la injerencia extranjera.

«Cuanto más valiente y digna es la resistencia, más cobarde e infame resulta la agresión», reiteró en este mensaje en X el Embajador, en el que destacó de este modo la visión compartida entre Moscú y Caracas sobre la defensa de la soberanía, el multilateralismo y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino.

La Embajada rusa reiteró que la alianza entre Rusia y Venezuela se mantiene firme y proyectada hacia una mayor integración política y económica, en un contexto internacional marcado por el aumento de las tensiones, las sanciones unilaterales y las campañas de guerra informativa contra países que no se alinean con los intereses de Washington.

VTV | FOTO CORTESÍA