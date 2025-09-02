Rusia expresa respaldo a Venezuela en medio de la creciente tensión con Estados Unidos

CIUDAD MCY.- El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, sostuvo un encuentro en Moscú con el embajador venezolano Jesús Rafael Salazar Velásquez, en el cual ratificó la solidaridad de su país hacia el Gobierno de Caracas.

«Rusia reafirmó su pleno apoyo y solidaridad con las autoridades bolivarianas en la defensa de la soberanía nacional, y expresó su enérgico rechazo al uso de herramientas de presión política y de fuerza contra Estados independientes», destacó la Cancillería rusa en un comunicado, según reportó la agencia Sputnik.

El diplomático venezolano informó sobre las medidas implementadas por su nación para preservar la estabilidad interna frente a las amenazas provenientes del exterior.

El Ministerio de Exteriores de Rusia señaló que, en la reunión, ambas delegaciones trataron asuntos de la agenda bilateral y delinearon acciones conjuntas para consolidar la alianza estratégica entre Moscú y Caracas.

