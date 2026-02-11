Rusia ratificó su compromiso en la defensa de la soberanía de Venezuela

CIUDAD MCY.- El Gobierno de la Federación de Rusia ratificó, este miércoles, su compromiso en la defensa de la soberanía de Venezuela, así como a Cuba, ante las medidas coercitivas y cerco internacional.

Durante una comparecencia ante la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento), el canciller ruso, Serguéi Lavrov, manifestó la voluntad de respaldar a los pueblos que enfrentan hostilidades externas, en el esfuerzo de preservar su libre autodeterminación.

«Somos solidarios con los pueblos de Venezuela y Cuba, que están bajo fuerte presión externa. Estamos dispuestos a brindar a nuestros amigos todo el apoyo necesario, junto con otros aliados que consideran que los ideales de libertad, igualdad soberana, autodeterminación de las naciones y democracia en los asuntos internacionales no son solo palabras vacías», precisó.

Además, el canciller resaltó el respaldo recibido de los países aliados en la región respecto a la integridad territorial de Rusia.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESIA