Rusia ratificó continuación del desarrollo de las relaciones bilaterales con Venezuela

CIUDAD MCY.- El desarrollo de las relaciones con Rusia es una de las cuestiones prioritarias para Venezuela, declaró este lunes el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov. “Tenemos nuestras propias relaciones bilaterales, tenemos toda una serie de proyectos cuya continuación nos interesa, tenemos nuestras inversiones en Venezuela”, explicó.

“Para Venezuela también, a juzgar por lo que nos dicen desde Caracas, la continuación del desarrollo de unas relaciones mutuamente beneficiosas con Rusia es una de las cuestiones prioritarias”, concluyó.

Estas declaraciones se hicieron en el contexto de la reciente agresión de Estados Unidos contra el país latinoamericano, donde a principios de enero Washington llevó a cabo un ataque a gran escala y secuestró al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con su esposa, la primera dama Cilia Flores.

Numerosos países del mundo, entre ellos Rusia, condenaron las acciones de EE. UU. en la región.

Moscú repudió el ataque y señaló que Venezuela debe tener el derecho de decidir su destino sin ningún tipo de intervención desde el exterior. Además, las autoridades rusas insistieron en la liberación de Maduro.

En mayo de 2025, el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, firmaron el tratado de asociación estratégica y cooperación entre Caracas y Moscú que abarca diversos ámbitos y define las direcciones del trabajo conjunto entre los dos países a largo plazo.

FUENTE: RT Actualidad

FOTO: REFERENCIAL