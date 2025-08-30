Rusia reiteró respaldo al Gobierno de Venezuela

CIUDAD MCY.-Rusia no acepta la amenaza del uso de fuerza contra Estados soberanos y expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, comentando el despliegue de buques militares estadounidenses frente a las costas de Venezuela.

«Rusia rechaza categóricamente la amenaza del uso de fuerza contra Estados soberanos como instrumento de política exterior y expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Venezuela, que tiene el derecho inalienable a determinar libremente su camino político, económico y social sin presiones externas», señaló Zajárova en el comunicado.

La portavoz recordó que Moscú mantiene un contacto estrecho y de confianza con Caracas e instó a dejar atrás para siempre la práctica de la intervención militar y los métodos de las «revoluciones de colores».

Washington reactivó sanciones económicas, canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes venezolanos y duplicó la recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro, acusado de liderar el «Cartel de los Soles».

A mediados de agosto, EEUU desplegó en el mar Caribe tres destructores, un submarino nuclear y aviones de patrulla marítima, lo que fue respondido por Caracas con ejercicios militares en la frontera con Colombia.

