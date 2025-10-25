Sábado de Milicia en Zamora fortalece Plan Nacional Soberanía y Paz Simón Bolívar

Alistados se preparan para preservar la independencia, la soberanía y la paz de Venezuela

CIUDAD MCY.- En cumplimiento de las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, el municipio Zamora fue escenario, por octava vez consecutiva, del adiestramiento correspondiente a los Sábados de Milicia, como parte del Plan Nacional Soberanía y Paz Simón Bolívar.

La jornada contó con la participación activa de todos los alistados al proceso de defensa de la Patria, quienes se preparan física y mentalmente para garantizar la protección de la nación ante cualquier amenaza.

La alcaldesa del municipio, Anahis Palacios, destacó que Zamora está preparado, “Nosotros nos organizamos, nos preparamos, nos organizamos y planificamos para defender la independencia, la soberanía y la paz de nuestra nación.”

El entrenamiento se desarrolló en articulación con el Órgano de Dirección de la Defensa Integral (ODDI), liderado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, junto al comandante del Área de Defensa Integral del municipio, comandos de la Guardia Rural y demás fuerzas vivas comprometidas con la defensa nacional.

Palacios informó que actualmente el municipio cuenta con 24 unidades de milicias comunales activas, formadas y listas para el llamado del clarín de la patria. Asimismo, resaltó el carácter histórico y libertario del pueblo venezolano:

“Nos caracteriza una carga histórica de heroicidad, defensa y soberanía. Esa herencia de independencia no nos la vamos a dejar arrebatar.”

Estas jornadas de adiestramiento reafirman el compromiso del pueblo organizado con la defensa integral de la nación y la construcción de una Venezuela libre, soberana y en paz.

JUAN ZAPATA | CIUDAD MCY | FOTOS CIUDAD MCY