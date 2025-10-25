Corredor de la Aragüeñidad brindó atención integral a vecinos del municipio Santiago Mariño

Instituciones del Estado se articularon para ofrecer servicios en el sector La Morita

CIUDAD MCY.-En Cumplimiento con los lineamientos de la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, y en el marco del Plan Vecinos y Vecinas, se instaló el Corredor de la Aragüeñidad en la calle Este, número 2 del sector La Morita, parroquia Samán de Güere del municipio Santiago Mariño.

La jornada, coordinada por Angelo Bernal, tuvo como objetivo brindar atención integral a los habitantes de la zona, mediante la articulación de diversas instituciones del Estado.

Entre los servicios ofrecidos destacaron la atención médica veterinaria para mascotas, en colaboración con Misión Nevado, mercadito vecinal con venta de alimentos a precios solidarios, gracias a Alimentos Aragua Socialista (ALAS), atención especializada a mujeres a través del Corredor Violeta del Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer), incluyendo asesoría legal y psicológica, entrega de medicamentos, emisión de Fe de Vida, constancia de residencia, entre otros trámites comunitarios

La jornada contó con el respaldo de la Alcaldía del municipio Santiago Mariño, consolidando un esfuerzo conjunto para dignificar los espacios y mejorar la calidad de vida de los mariñenses.

Por su parte Belkys Vásquez, vecina del sector, expresó su agradecimiento, por esta jornada que facilita este tipo de trámites que en muchas ocasiones se hace difícil obtener, “Gracias a esta jornada pude solicitar mi constancia de residencia y fe de vida de manera rápida, oportuna y en corto tiempo.”

Los vecinos de la Morita, manifestaron su satisfacción por los servicios prestados durante esta semana que les proporcionó bienestar, señalaron que se mantienen atentos a futuras jornadas del Corredor de la Aragüeñidad.

JUAN ZAPATA | CIUDAD MCY |FOTOS CIUDAD MCY