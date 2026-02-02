Saime extiende jornadas especiales de renovación de cédulas sin cita

CIUDAD MCY.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que, por tercera semana consecutiva, extenderá la jornada especial de renovación de la cédula de identidad sin cita previa para mayores de 18 años, desde este lunes 2 y hasta el 6 de febrero, en todas sus oficinas del territorio nacional.

Los operativos se realizarán en el horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 4:30 de la tarde.

El Saime precisó que no podrán renovar la cédula quienes hayan obtenido su documento en los últimos seis meses y en casos de hurto, robo o extravío, será obligatorio presentar la denuncia correspondiente.

Además, el ente indicó que también se efectuará la verificación de datos para ciudadanos venezolanos y naturalizados, cuyo rango de cédula se ubique a partir de los 22 millones.

Al respecto, los venezolanos deberán presentar copia simple del acta de nacimiento, mientras que los naturalizados deberán consignar copia de la constancia o de la Gaceta Oficial.

FUENTE: AVN

FOTO:CORTESÍA