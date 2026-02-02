Venezuela exporta su primer cargamento de gas licuado

CIUDAD MCY.-Desde territorio venezolano partió este domingo el buque Chrysopigi Lady con un cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP), el primero que se exporta desde la nación bolivariana. Esta significativa hazaña fue calificada por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, como un “hito histórico”, del que aseguró sentirse sumamente orgullosa.

El memorable momento fue compartido por la autoridad nacional a través de una publicación en su cuenta oficial de Telegram, donde un audiovisual muestra el zarpe de la embarcación junto a la fuerza laboral de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

“Junto a la clase obrera trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país; un logro para el bienestar del pueblo venezolano”, enfatizó la dignataria.

El pasado 16 de enero, en el desarrollo del Consejo Nacional de Economía Productiva, Rodríguez informó a nivel nacional que, por primera vez en su historia, Venezuela suscribía un contrato de comercialización de GLP, un paso que posiciona al país como una potencia emergente en el rubro.

“Lo habíamos dicho, lo habíamos anunciado: que exportaríamos la primera molécula de gas y lo estamos cumpliendo. Le estamos cumpliendo al presidente Maduro y le estamos cumpliendo a nuestro pueblo”, afirmó en esa ocasión.

A juicio de la presidenta encargada, este gran paso se refleja en los esfuerzos de la industria nacional de hidrocarburos, donde sus integrantes se esmeran en mejorar los niveles de producción.

En ese sentido, Rodríguez resaltó que PDVSA adelanta una producción promedio de 1 millón 200 mil barriles diarios, cifra que no se registrada desde el año 2015, previo a la imposición de Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) por parte del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra la economía y la industria petrolera criolla.

FUENTE: CIUDAD CCS

FOTO:CORTESÍA