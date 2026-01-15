Salomón Rondón ya rinde con su primer gol

CUIDAD MCY.-Salomón Rondón llegó a México para hacer lo que mejor sabe: goles. El delantero nacido en el populoso sector de Catia (en Caracas), anotó el tanto de la victoria del Pachuca, 2-1, ante León por la segunda jornada del Torneo Clausura de la denominada Liga MX (México).

Sin haber disputado un partido completo, Rondón de nuevo puso a celebrar a la afición de los Tuzos con su tanto, un derechazo que no pudo impedir el portero rival, luego de controlar con la pierna zurda y definir con tiro cruzado, a los 69 minutos.

El delantero criollo apenas había ingresado al partido (a los 67) de este martes 13 de enero, en sustitución de su compatriota Jhonder Cádiz, en lo que fue su segundo partido viniendo del banco de los suplentes.

En el primer encuentro del Torneo Clausura de la Liga MX, Salomón Rondón jugó todo el segundo tiempo en la derrota 2-0 ante Guadalajara.

Salomón Rondón abrevió abruptamente su estancia en la liga española con el Oviedo (club que pertenece al mismo grupo empresarial del Pachuca) y retornó a tierras mexicanas con el equipo con el que brilló en las campañas anteriores.

Pachuca terminó en el noveno puesto entre 18 equipos en el Torneo Apertura anterior mientras Salomón Rondón cumplía su periplo por el continente europeo.

El venezolano aspira reeditar sus mejores campañas con los Tuzos: en el campeonato 2023-2024 marcó en 10 ocasiones con 21 partidos disputados, y en el campeonato siguiente (2024-2025) anotó 15 tantos en 33 encuentros en los que vio acción.

Su paso por el equipo mexicano recientemente incluyó un título de la Concachampions (Copa de Campeones de la Concacaf), siendo goleador del torneo subregional y elegido como el Mejor Jugador de la competencia en su edición 2024 tras someter en la final 3-0 al Columbus Crew de Estados Unidos.

Pahuca espera, con la llegada de Salomón Rondón, volver a los sitiales de protagonismo en la Liga MX. En el duelo de la tercera jornada del Torneo Clausura de ese país, los Tuzos se medirán el domingo 18 de enero al club América.

FUENTE CUIDAD CCS | FOTO CORTESÍA