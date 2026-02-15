San Mateo celebró el inicio de los Carnavales 2026

​

CIUDAD MCY.-Con una masiva participación de más de mil personas, el municipio Bolivar dio inicio oficial a los Carnavales 2026 mediante el tradicional Desfile Pedagógico, centrado este año en la temática de la Flora y Fauna.

La movilización recorrió las principales calles de la jurisdicción, destacando la exhibición de carrozas y disfraces creativos que buscaron sensibilizar a los asistentes sobre la preservación de los recursos naturales y la biodiversidad local.

​

El evento contó con la presencia de autoridades regionales y municipales, entre ellas: la alcaldesa Marisol Rodríguez, la diputada Guaiquirima Castro y el legislador Gabriel Rodríguez, quienes acompañaron el recorrido junto a instituciones educativas y organizaciones comunitarias.

Durante la jornada, los representantes gubernamentales enfatizaron que esta festividad no solo representa un espacio para la recreación, sino que reafirma el compromiso con la identidad cultural y la educación ambiental de los ciudadanos.

​La programación de estas fiestas carnestolendas continuará durante los próximos días, consolidándose como una de las celebraciones más concurridas del territorio municipal. El despliegue de seguridad y la organización logística permitieron que niños, jóvenes y adultos disfrutaran de una jornada pacífica donde el colorido de las comparsas y el mensaje ecológico fueron los protagonistas del encuentro popular.

PRENSA ALCALDÍA DE BOLÍVAR

FOTO: PRENSA ALCALDÍA DE BOLÍVAR