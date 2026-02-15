San Mateo celebró el inicio de los Carnavales 2026

CIUDAD MCY.-Con una masiva participación de más de mil personas, el municipio Bolivar dio inicio oficial a los Carnavales 2026 mediante el tradicional Desfile Pedagógico, centrado este año en la temática de la Flora y Fauna.
La movilización recorrió las principales calles de la jurisdicción, destacando la exhibición de carrozas y disfraces creativos que buscaron sensibilizar a los asistentes sobre la preservación de los recursos naturales y la biodiversidad local.
El evento contó con la presencia de autoridades regionales y municipales, entre ellas: la alcaldesa Marisol Rodríguez, la diputada Guaiquirima Castro y el legislador Gabriel Rodríguez, quienes acompañaron el recorrido junto a instituciones educativas y organizaciones comunitarias.
Durante la jornada, los representantes gubernamentales enfatizaron que esta festividad no solo representa un espacio para la recreación, sino que reafirma el compromiso con la identidad cultural y la educación ambiental de los ciudadanos.
La programación de estas fiestas carnestolendas continuará durante los próximos días, consolidándose como una de las celebraciones más concurridas del territorio municipal. El despliegue de seguridad y la organización logística permitieron que niños, jóvenes y adultos disfrutaran de una jornada pacífica donde el colorido de las comparsas y el mensaje ecológico fueron los protagonistas del encuentro popular.
PRENSA ALCALDÍA DE BOLÍVAR
FOTO: PRENSA ALCALDÍA DE BOLÍVAR