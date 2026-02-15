Brasil inicia Carnaval 2026 con despliegue de cultura y reivindicación social

CIUDAD MCY.-El Sambódromo de Anhembi se encendió oficialmente con el arranque del Carnaval 2026 de São Paulo. Esta edición del Grupo Especial destaca no solo por el brillo y la música, sino por una fuerte carga de mensajes históricos, sociales y culturales que marcan el preámbulo de los desfiles en Río de Janeiro.

Identidad y lucha en la avenida

Las primeras presentaciones han estado marcadas por el homenaje a las raíces afrobrasileñas y la fortaleza femenina. La escuela «Mocidade Unida da Mooca» exaltó la trayectoria de las mujeres negras, mientras que «Colorado do Brás» centró su desfile en la sabiduría y la libertad femenina.

Uno de los momentos de mayor impacto ha sido el tributo de «Académicos de Tatuapé» al Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). La agrupación dedicó su puesta en escena a la reforma agraria y a las comunidades indígenas y campesinas, visibilizando el origen de los alimentos y la resistencia en el campo brasileño.

Propuestas destacadas del fin de semana

La programación continúa con temáticas variadas que buscan cautivar al jurado y al público:

Rosas de Ouro: La campeona vigente presentó «Escrito nas Estrelas», una propuesta inspirada en la astrología.

Mocidade Alegre: Rendirá tributo a la icónica actriz afrobrasileña Léa Garcia.

Gaviões da Fiel: La escuela vinculada al Corinthians enfocará su desfile en la defensa de la naturaleza y los pueblos originarios.

Tom Maior: Dedicará su presentación al médium Chico Xavier.

Carnaval de calle: una fiesta masiva

Más allá del rigor del Sambódromo, la capital paulista se prepara para una movilización masiva. Se estima que millones de personas participen en el carnaval callejero, que cuenta con más de 600 comparsas (blocos) distribuidas por los diversos barrios de la ciudad, manteniendo la festividad activa hasta el próximo miércoles.

Con esta programación, São Paulo reafirma su posición como uno de los epicentros culturales más importantes de la región, uniendo el espectáculo visual con la reflexión sobre la identidad nacional.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA