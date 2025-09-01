Say Cheez Louise galopó con el jinete Winder Véliz

CIUDAD MCY.- Tal y como se esperaba, la alazana nacida en Estados Unidos Say Cheez Louise, respondió con contundente victoria en la tercera prueba de ayer en el Hipódromo La Rinconada, con la monta de Winder Véliz y presentación de Carlos Luis Uzcátegui para los colores del Stud Yellowstone.

La hija de Oscar Perfomance en Emma Lazarus, del Haras Ky, salió a buscar las primeras posiciones desde la partida seguida de Potenciada que se recuperó de una mala salida y Pimentosa, para pasar en 26”1, los primeros 400 metros.

En los 600 finales Potenciada forzó el tren de carrera para tomar la punta y buscar la escapada, pero Say Cheez Louise respondió a las exigencias de su jinete Winder Véliz para avanzar nuevamente por la parte de exterior y adueñarse del primer lugar en parciales de 49”4, para los 800 metros y 74”, exactos en los 1.200 metros.

En los tramos decisivos la estadounidense se limitó a galopar a su antojo para cruzar la meta con ventaja de siete cuerpos y un cuarto sobre Wabi Sabi y tiempo global de 86”1, en el que fue su segundo triunfo en el circuito caraqueño. La tercera casilla fue para Potenciada con tropiezos. Cuarta llegó Piemontesa.

“Me siento muy contento, ya que mi presentada ganó súper bien, muy solvente y sólida. Gracias a Dios llegó en perfectas condiciones y al equipo de cuadra por el excelente trabajo que vienen realizando”, afirmó el entrenador Carlos Luis Uzcátegui luego del contundente triunfo de su pupila Say Cheez Louise en la tercera competencia de este domingo.

FUENTE LÍDER EN DEPORTE || FOTO CORTESÍA