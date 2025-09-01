Eduardo Rodríguez propinó toda una cátedra frente a Dodgers

“Cada partido cuenta. Ya sean los Dodgers o cualquier otro equipo, simplemente salimos al terreno e intentamos ganar todos los partidos. Eso es lo que tenemos que hacer ahora mismo, y no nos centramos en nuestra posición en la clasificación ni nada parecido. Simplemente nos centramos en ganar todos los partidos y, pase lo que pase, pase”, así se manifestó a la prensa al final del duelo donde sumó la sexta victoria del año con los Cascabeles de Arizona.

La buena tarea del experimentado lanzador carabobeño fue notable frente a los bates angelinos y en seis capítulos completos dejó en silencio al poder de los Dodgers donde tan sólo cedió cuatro hits y cuatro pasaportes pero abanicó a otros cuatro para bajar la EFE a 5.40. Arizona ganó 6-1.

El otro lauro para “E-Rod” vs. Los Ángeles fue en 2019 con Medias Rojas de Boston. En esa ocasión, trabajó 7 IL y toleró una carrera limpia (2 BB, 10 P).

Mientras que se mantengan intactas las opciones de calificar a playoffs, los Cachorros de Chicago apelarán a su mejor hombre como es Daniel Palencia para preservar un juego.

El cerrador de los oseznos saltó el sábado a la lomita del Coors Field para domininar a los Rockies en el triunfo 4-3 y en apenas una entrada, retiró a los tres que confrontó en el campo de juego sin ningún tipo de complicaciones (incluyendo par de ponches) para agregar a su cuenta personal el 21° rescate de la actual temporada.

Gracias a ello, Palencia se ubica como 7° en ese rubro para la Liga Nacional.

FUENTE LÍDER EN DEPORTE || FOTO CORTESÍA