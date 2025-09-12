Secretaría de Comunas y Movimientos Sociales supervisó proyectos en Costa de Oro

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de verificar el avance de los proyectos aprobados a través de la Consulta Popular Nacional, la Secretaría Sectorial de Comunas y Movimientos Sociales del estado Aragua, realizó una visita de inspección al municipio Costa de Oro siguiendo los lineamientos de la vocera del Poder Popular en la Gobernación Joana Sánchez.

Durante el recorrido, los representantes de la Secretaría se desplegaron por los circuitos comunales para supervisar los proyectos elegidos directamente por el pueblo.

Esta actividad se enmarca en la política de seguimiento y control de las obras, garantizando que los recursos sean invertidos de forma eficiente en las iniciativas priorizadas por las comunidades.

La supervisión en Costa de Oro busca asegurar la correcta ejecución de los proyectos, impulsando el desarrollo local y fortaleciendo el poder popular en la región.

La Consulta Popular es un método impulsado por el presidente Nicolás Maduro, que promueve la participación activa, democrática y protagónica de las Comunas y los Circuitos Comunales en la ejecución de proyectos de diversa índole, en los que además de involucrarse en la propuesta de los mismos, tienen la posibilidad de manejar de forma directa los recursos.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS CORTESÍA