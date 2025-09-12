Senamecf capacitó a cuerpos policiales de Aragua en Ciencias Forenses

**Durante el taller, más de cien funcionarios policiales profundizaron saberes en temas clave como patología y fotografía forense, y medicina legal, en la obtener conocimientos fundamentales en su labor diaria**

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de optimizar las prácticas de investigación científica, funcionarios de policía de servicios de investigación penal del estado Aragua, participaron en el Taller sobre Medicina y Ciencias Forenses, realizado en el salón principal de Centro Recreacional “Yesterday”, en el municipio Santiago Mariño.

La jornada formativa fue encabezada por la C/G Marisol Hevia, directora de la Región Estratégica de Medicina y Ciencias Forenses (Redicf), perteneciente al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf); la C/J Jenny Carreño, jefa del Senamecf Aragua y el P/C Jesús Aguirre, director General de la Policía del Municipio Santiago Mariño.

Durante el taller, más de cien funcionarios policiales profundizaron sus saberes en temas clave como patología forense, fotografía forense y medicina legal, adquiriendo conocimientos fundamentales para su labor diaria.

Asimismo, la agenda incluyó áreas de vital importancia como salud mental, veterinaria forense, disposición final y toxicología.

Esta iniciativa educativa, orientada por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, bajo la dirección del capitán Diosdado Cabello, la Vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, y el alcalde Carlos Guzmán, tuvo como propósito principal orientar y unificar los criterios en materia forense entre los organismos policiales para garantizar la correcta aplicación de la investigación científica en materia penal.

FUNDAMENTOS PARA DESARROLLO DE INVESTIGACIONES

Durante la actividad, las autoridades enfatizaron que estos talleres son esenciales para el éxito de las investigaciones penales.

El P/C Jesús Aguirre, comentó: «El día de hoy se está llevando a cabo una jornada denominada Medicina y Ciencias Forenses, específicamente en patología forense, fotografía forense y medicina legal.

El Director de la Policía del municipio Santiago Mariño afirmó que «estos elementos son fundamentales para el desarrollo de las investigaciones, a la hora del levantamiento de un hecho criminal para las pesquisas. Todos estos elementos son fundamentales para esclarecer casos, específicamente en delitos menores de 8 años».

En ese mismo orden de ideas, la máxima autoridad policial de la localidad también señaló la importancia de estas jornadas para la cohesión de los servicios de investigación.

«Se están formando aproximadamente más de cien funcionarios de diferentes áreas, y estamos de una u otra manera unificando los servicios de investigación penal de nuestro estado, a través de estos procesos de formación», expresó Aguirre.

Finalmente, las autoridades policiales y médicas enfatizaron que la formación continua es esencial para el éxito de las investigaciones y ratificaron su compromiso de seguir trabajando para consolidar un sistema de justicia más eficiente y cercana al pueblo.

YORBER ALVARADO | FOTOS CORTESIA