Sector cañicultor de Venezuela proyecta crecimiento de 18% para la zafra 2025-2026

CIUDAD MCY.- El sector cañicultor del país proyecta crecimiento entre 17 o 18% en la zafra 2025-2026 que comenzó a principio del mes de noviembre, así lo informó el presidente de la Asociación de Cañicultores de Venezuela (Fesoca), José Ricardo Álvarez.

«El año pasado terminamos en cuatro millones 500 mil toneladas de caña en molienda y para esta zafra 2025 estamos aspirando moler casi un millón más. Estamos aspirando moler alrededor de cinco millones 300 mil toneladas de caña (…) desde 2020 han tenido un crecimiento sostenido, entre 15 y 20%», expresó Álvarez.

La producción suple alrededor de 60% de la demanda nacional y aseguró que de activarse nuevos centrales azucareros se podría lograr el autoabastecimiento que ronda las 600 toneladas del rubro. «Más o menos una molienda de ocho o nueve millones de toneladas de caña», indicó Álvarez

En ese sentido, manifestó que los productores se han volcado a sembrar y que este año comenzaron a principios de noviembre, por lo que esperan moler toda la caña que quedó diferida del año anterior.

