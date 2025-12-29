Sector turístico prevé mayor conectividad aérea internacional en 2026

CUIDAD MCY.-El sector turismo en Venezuela espera que en 2026 la conectividad aérea internacional del país se amplíe.

Vicky Herrera, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Turismo (AVAVIT), considera que el próximo año representa una oportunidad para impulsar el sector. A pesar de las restricciones para las aerolíneas internacionales, Herrera afirmó que «nuevas rutas, nuevas aerolíneas, esto será una realidad, sabemos que es una situación temporal».

Herrera destacó el esfuerzo de las aerolíneas nacionales por aumentar su oferta de vuelos hacia el exterior. Esta acción busca una solución ante la actual situación de conectividad aérea.

La presidenta de AVAVIT ve estas acciones como una respuesta conjunta. «Una solución que aportan las aerolíneas y las autoridades venezolanas para resolver la coyuntura», manifestó.

Muchas aerolíneas nacionales también aumentaron las frecuencias de sus vuelos hacia ciudades fronterizas, con ello se amplían las opciones para los viajeros.

Fuente Unión Radio \ Foto Referencial