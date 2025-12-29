Venezuela lidera crecimiento económico de América Latina y el Caribe

CUIDAD MCY.-El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó mediante su red social Instagram que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), indicó que Venezuela lidera el crecimiento económico en la región.

En el material audiovisual publicado, el primer mandatario señala que la Cepal estima el crecimiento por encima del 6 % y que el mismo estará cercano al 9 % del Producto Interno Bruto (PIB) de la economía nacional.

“La gente está en las calles, es impresionante. El comercio ha aumentado este año un 34 por ciento… Único país donde el comercio ha aumentado un 34 por ciento” asevera en el material audiovisual.

A su vez, Maduro destaca que el país cuenta con reservas de alimentos para cuatro meses, algo nunca antes visto en la historia de la nación y esto se debe al trabajo de las fuerzas productivas venezolanas en pro de satisfacer las necesidades del pueblo que actualmente celebra las fiestas decembrinas.

El Gobierno ha puesto en marcha diversas estrategias para mantener la economía pese a las medidas ilegales impuestas por Estados Unidos y organismos aliados como la Unión Europea (UE) que llegaron a afectar la calidad de vida de los ciudadadanos.

