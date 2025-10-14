Segunda fase de la ofensiva económica es sustituir las importaciones al 100 %

Ciudad MCY.-Al destacar el crecimiento económico del país, que se prevé supere el 10 por ciento en el último trimestre del año, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, señaló que el equipo económico trabaja arduamente para, en mediano plazo, alcanzar al cien por ciento la sustitución de importaciones en todos los rubros que se consumen en la nación.

Durante el segmento Zona Digital del programa Con Maduro+, el jefe de Estado reveló que los planes de la ultraderecha durante los meses de agosto, septiembre y octubre eran hacerle daño a la economía de la gente de a pie, “pero gracias al trabajo del equipo económico, tenemos un modelo robusto, fortalecido, un equipo que está atento al comportamiento de las variables de producción y abastecimiento, para garantizar los alimentos al pueblo”.

En ese sentido, señaló que la segunda fase de estabilización de la economía, del modelo de los 13 motores productivos, es garantizar la distribución plena de la nación y refirió que el plan económico que se implementa en Venezuela, desde la instalación del Consejo Nacional de Economía, con todos los sectores del país, ha dado grandes resultados.

Refirió que el sector artesanía creció, el comercio, el sector textil, la industria, los restaurantes han crecido. “Quiere decir que el daño colateral que han pretendido los extremistas fascistas que piden invadir a Venezuela, lo hemos logrado contener”, resaltó el mandatario nacional.

De igual manera, el presidente Maduro enfatizó que la sociedad venezolana entendió que no se puede atacar a la economía, “el pueblo entendió que no pueden atacar su propia inversión, porque atacar la economía es atacarse a sí mismo. Son muchos los negocios que han surgido y el pueblo está entusiasmado por la política económica que hemos impulsado desde hace cuatro años”, dijo.

VTV | FOTO CORTESÍA