Venezuela utiliza todos los mecanismos diplomáticos para evitar cualquier conflicto

CIUDAD MCY.-Al ser consultado sobre la convocatoria promovida por la República Bolivariana de Venezuela para una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizada la semana pasada, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, aseguró que «la nación utiliza todos los mecanismos diplomáticos para evitar siempre algún conflicto, no solo en territorio venezolano, sino en cualquier lugar del mundo».

Enfatizó que “Venezuela se ha caracterizado siempre por tener una Diplomacia Bolivariana de Paz”, además de resaltar que con la llegada del Comandante Hugo Chávez, Venezuela entró en una fase de no injerencia y de diplomacia de paz y “que ante todas las instancias hemos presentado a nuestro país como una fuerza de paz”.

Denunció que la nación se encuentra asediada por el imperio estadounidense: “estamos sometidos a una guerra multiforme desde que llegó el Comandante Chávez al poder; nos están amenazando y viene con acciones en contra de la economía, vienen persecuciones y acusaciones sin ningún tipo de fundamento”.

En ese orden de ideas, hizo un llamado a los venezolanos y a los pueblos del mundo a la organización para la defensa del país. «Desde cualquier lugar del mundo aquí está Venezuela, que está siendo agredida, y toda la ayuda que nos pueda dar, bienvenida sea”.

Resaltó la preparación del pueblo para defender la patria ante cualquier situación. “Este país se ha venido preparando para cualquier situación. No vamos a meternos en una trinchera, ese no es el concepto. Le hemos hablado ya en varias ocasiones, resistencia activa prolongada. ¿Y la resistencia activa qué significa? Que el que produce muebles siga produciendo muebles, el que tenga una siembra de maíz siga sembrando maíz, pero preparándonos para cualquier ataque”.

Finalmente, acotó que el pueblo se moviliza en unión. “Nos estamos preparando de acuerdo con la Constitución”.

