Segunda transformación garantiza vías modernas e infraestructura de salud de calidad

El Secretario General Para la transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, presentó un balance 360 detallado de los logros alcanzados en la gestión en el área de servicios públicos, destacando los avances en materia de vialidad e infraestructura de los centros de salud

CUIDAD MCY.-Durante los primeros 100 días de gestión de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, el buen vivir de los aragüeños se ha visto materializado gracias a las acciones ejecutadas por el gobierno regional, la entidad ha experimentado una notable transformación, logrando otorgar una mejor calidad de vida a sus habitantes.

Este impulso se refleja en una infraestructura vial más moderna y urbana, servicios públicos de altos estándares y la recuperación de espacios de uso común, que ahora son más ecológicos y humanos para el disfrute colectivo.

Las diversas obras de alto impacto ejecutadas en este período están estrictamente alineadas con la segunda transformación del Plan de las 7 Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad, teniendo como objetivo central alcanzar la suprema felicidad de cada habitante desde su comuna o circuito comunal.

BALANCE DE GESTIÓN 360

Durante una rueda de prensa celebrada en la Avenida Casanova Godoy, el Secretario Ramírez estuvo acompañado por un equipo de autoridades regionales clave para la ejecución de estas mejoras.

Entre los presentes se encontraban: Gabriel Perdomo, secretario sectorial del Poder Popular para el Transporte; Orlando Molina , secretario sectorial para la Infraestructura, Obras Públicas y Proyectos; Gerardo Rozo, presidente de Vías de Aragua; Edison Gutiérrez, presidente de Fundaragua; Andrea Peralta, presidenta de Aragua Gas; Lucellis Hidalgo, presidenta de Costaragua.

En conjunto, las autoridades regionales presentaron un balance sobre las diferentes acciones que se han ejecutado, reafirmando el compromiso del Gobierno de Aragua con la transformación positiva del estado y el bienestar de sus ciudadanos.

VÍAS QUE UNEN

Uno de los principales compromisos de la gobernadora Joana Sánchez ha sido garantizar la seguridad y el confort de la población con vías modernas, urbanas y ecológicas, creando caminos transitables que unen al estado.

Para lograr este objetivo, se ha trabajado en perfecta articulación con la empresa estadal Vías de Aragua, liderada por su presidente Gerardo Rozo. A través del «Plan de Transformación Vial», se ha dado un giro radical a la infraestructura vial regional, impactando positivamente la movilidad de usuarios y transeúntes.

En ese sentido el directivo de la 2T enfatizó el trabajo que se ha venido realizando en la entidad en materia vial.

«Se han colocado más de 8,500 toneladas de asfalto en varios municipios del estado, gracias al esfuerzo conjunto de los alcaldes, alcaldesas y la gobernadora, en los últimos cuatro meses, se han implementado mejoras significativas en infraestructuras viales, logrando elevar la calidad de vida de los aragüeños y se continuará trabajando en un plan especial para el sur de Aragua» expresó Rodolfo Ramírez.

OBRAS DE ALTO IMPACTO

31 obras realizadas y en ejecución, destacando intervenciones críticas en varios municipios, que son importantes para impulsar la economía y el turismo.

Corrección de falla de borde: Municipios José Félix Ribas (Sector el Rodeo) – Zamora (Carretera Nacional Cagua – La Villa), – Tovar (Sector Molino – Palmarito), Ocumare de la Costa de Oro (Km. 18 Local 07 y Km. 20 Local 07), y Camatagua (Sector Carmen de Cura), Santos Michelena ( Costruccion del puente monteverde)

REHABILITACIÓN Y EMBELLECIMIENTO VIAL

Girardot: Recuperación de fuentes de la Av. Bolívar, rehabilitación de pasarelas, reacondicionamiento de refugios motorizados, construcción de monumentos, muralismo, e instalación de luces LED, y elementos corpóreos en Av. Casanova Godoy y el Obelisco.

José Ángel Lamas: Rehabilitación de vialidad, iluminación y muralismo en el Puente de Santa Cruz. ARC (Autopista Regional del Centro): Embellecimiento e instalaciones de letras corpóreas en la referida autopista e iluminación y embellecimiento de peajes y distribuidores.

Santiago Mariño: Rehabilitación de vialidad, iluminación y muralismo en la Encrucijada – Cagua, y rehabilitación vial prolongación Av. Casanova Godoy, Av Intercomunal.

500 TONELADAS DE ASFALTÓ

Los municipios con mayor tonelaje son:

Mario Briceño Iragorry. ●Ezequiel Zamora

Santiago Mariño. ●José Félix Ribas

Francisco Linares Alcántara. ● Ocumare de la Costa de Oro

José Ángel Lamas ● Sucre

Bolívar. ● Girardot

Demarcación vial e instalación de tachas reflectivas: Se han colocado 71.800 tachas reflectivas en todo el territorio aragüeño y se han demarcado 703 km para garantizar una mejor seguridad a todos los usuarios y transeúntes.

Limpieza y Desmalezamiento: Se cubrieron 1.714 Km de limpieza y desmalezamiento, en la (Autopista Regional del Centro) ARC.

LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD SE FORTALECE

El Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas (MPPOP) en Aragua, como parte del Plan de la Aragüeñidad, ha fortalecido y transformado la infraestructura de los diferentes centros de salud para brindarles mejores espacios a todos los pacientes aragüeños y el personal médico.

El Secretario Ramírez enfatizó que la gobernadora Joana Sánchez, mantiene su compromiso de optimizar la salud en la entidad.

«Nuestra gobernadora esta comprometida con el sistema de salud de Aragua, porque tenemos la gran tarea de descentralizar todos los casos que van directo al HCM, tenemos que tener los centros de salud de los demás municipios óptimos, es por ello que estamos realizando diversas obras que permitirán que la demanda sea menor en el Hospital central de Maracay» señaló la autoridad regional.

10 CENTROS DE SALUD ESTRATÉGICOS

Hospital Central de Maracay (HCM): Fue el centro con mayor intervención, se destaca la rehabilitación de 7 quirófanos y el área de emergencia de adultos y pediátrica.

Maternidad Integral de Aragua (IMA) ●Hospital de San Casimiro.

Hospital ‘’Dr. Jose Maria Vargas’’ de Cagua ●Ambulatorio de Bella Vista

CDI La Victoria. ●Ambulatorio de San Vicente

CDI de San Casimiro. ●Ambulatorio de Palo Negro.

Ambulatorio de San Sebastián. ● Seguro Social de la Ovallera.

