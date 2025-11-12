4ta Transformación impacta a más de 400 mil aragüeños en diversas áreas de atención

Dividida en sus 3 vértices, la Secretaría de la 4T ha logrado avances en Aragua con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes

CUIDAD MCY.-En el marco de la Cuarta Gran Transformación, contemplado en el Plan de la Patria, se llevó a cabo la tercera mesa de trabajo del Consejo Estadal para la Transformación Social en la sede de la Gobernación del estado Aragua, fue realizada una rueda de prensa para ofrecer un balance detallado de las diversas áreas que componen este vértice: salud, educación, cultura, deporte, mujer, adultos mayores, jóvenes, niños, niñas y adolescentes, donde destaca la trascendencia de las políticas implementadas.

En esta mesa de trabajo estuvieron presentes secretarios, directores y representantes de 16 instituciones que conforman la Transformación Social, quienes rindieron cuentas de las acciones realizadas durante este nuevo período de gobernanza.

Posterior a la instalación del Consejo Estadal para la Cuarta Transformación Social, su secretario general, Oscar Briceño, destacó la importancia de la organización estratégica al efectuar la creación de un sistema de agenda para coordinar las actividades en todos los territorios. El objetivo de este sistema es alinear las acciones al Plan de la Patria, impulsado por la gobernadora Joana Sánchez.

Además, Briceño informó sobre el impactante despliegue territorial que ha permitido a los secretarios visitar 153 de las 191 Comunas y Consejos Comunales que comprenden el estado Aragua. En estas visitas, se han desarrollado más de mil actividades en sus distintas ramas y competencias, con la previsión de culminar el año con presencia en todas las Comunas y sus salas de autogobierno.

VÉRTICES VITALES

Así mismo, Briceño comentó que la secretaría que representa fue segmentada en 3 vértices estratégicos para garantizar una atención integral: el primero es Salud y Atención; el segundo se enfoca en Educación, Recreación, Juventud y Deporte, y un tercer vértice centrado en la Protección Integral de la Familia.

En este sentido, el secretario detalló que son más de 400 mil aragüeños los que han sido impactados directamente con las acciones que estos vértices han desarrollado, lo que evidencia la magnitud del alcance social.

Por esta razón, tuvieron derecho de palabra autoridades clave: la autoridad única en Salud, Yosmary Lombano; la autoridad única en Educación, Leira Suárez; la autoridad única en Asuntos de la Mujer, Gipsy Colmenares, quien también preside el Instituto de la Mujer Aragua (IMA); y el presidente del Teatro de la Ópera de Maracay (TOM), Sendy Romero.

SALUD VITAL

En primera instancia habló Lombano, quien ofreció un balance en el área salud. En los 18 municipios de Aragua, se han realizado 293 jornadas en las que se han atendido 54 mil 433 personas y entregado 475 mil beneficios en los diferentes espacios, reforzando el acceso a la atención primaria.

Enumeró la rehabilitación de seis quirófanos en el que destacan el del municipio Camatagua; los tres equipados en el Seguro Social de San José, sumados a un área intensiva, además de un área de terapia intensiva y de traumatología, mejorando significativamente la capacidad de respuesta hospitalaria.

De igual manera, se han reinaugurado nueve consultorios populares gracias a la gestión de las Salas de Autogobierno y los seleccionados en las Consultas Populares Nacionales. Se han instalado en 4 centros de salud con sus respectivos quitamientos de alta tecnología en ecografía.

Adicionalmente, menciono la instalación de un pozo de agua profunda en el Hospital Central de Maracay para mejorar las condiciones del área de diálisis y demás áreas, lo que optimiza la estadía y el ambiente laboral, así como la instalación de las calderas.

Cabe destacar que han realizado más de 3 mil 600 cirugías de alta complejidad, contando con el apoyo de diversos secretarios para llevarlas a cabo. Lombano resaltó que la secretaría de Salud está inmersa en la mayoría de las actividades que se realizan de la mano de las otras secretarías, catalogando esta área como fundamental en la gestión de la Gobernadora.

EDUCACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Por otra parte, la autoridad única en Educación, Leyra Suárez, resumió su balance en 5 tareas importantes. La primera es la organizativa con elecciones de los movimientos estudiantiles, en el que 423 liceos del estado se agregaron a la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media y se tiene planificado conformar la federación de estudiantes universitarios.

Del mismo modo, se organizó el Movimiento Bolivariano de Familia en las 1.294 instituciones educativas, las cuales cuentan ahora con un vocero bolivariano familiar. En esta área, se crearon 2.923 brigadas escolares; 749 brigadas ecológicas, 806 de gestión de riesgo, 641 brigadas de paz y 728 patrulleros escolares, demostrando el alto nivel de organización comunitaria.

La segunda tarea, basada en la calidad educativa, ha tenido un alto enfoque en la rehabilitación de los recintos educativos, resultando en 259 instituciones recuperadas y el compromiso de rehabilitar 56 centros de educación especial, asimismo, se hizo entrega de 7.500 uniformes escolares, enfocados mayoritariamente en el Sur de Aragua, debido a la disminución de la capacidad económica de las familias.

Un dato de gran relevancia es que más de 22 mil niños fueron escolarizados este período, lo que elevó la matrícula de 284.442 a 304.556, logro que subraya la inclusión educativa. La visita a las 131 Salas de Auto Gobierno ha permitido diagnosticar y atender a niños con necesidades neuro divergentes sin escolarizar, quienes recibirán atención personalizada.

En términos de salud laboral, el Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipasme) ha realizado 201 intervenciones quirúrgicas, y se prevé cerrar el año escolar con 60 jornadas de atención a la salud para los profesores aragüeños. Además, se ha impactado a más de 30.400 con el Clap Obrero a través de las bolsas alimentarias, y la Gobernadora dará respuesta a docentes que tienen más de 5 años sin recibir alguna bonificación en el área económica. Suárez también hizo mención que hay 400 docentes en formación, garantizando la preparación del relevo generacional.

MUJER ATENDIDA

Seguidamente, la autoridad única en Asuntos de la Mujer, Gipsy Colmenares, inició su balance declarando que 140 de 191 Salas de Autogobierno han sido visitadas por su equipo, logrando una territorialización efectiva de las mujeres aragüeñas y afianzando el propósito de la Gran Misión Venezuela Mujer.

En el marco del Mes Violeta, se brindaron más de 600 atenciones individuales, tanto en las áreas psicológicas como jurídicas a mujeres que padecen de violencia de género, conformando más de 400 nuevos expedientes, indicador de la alta demanda de protección.

Entre las próximas acciones se conformará la Ruta Materna y el Plan Parto Humanizado en los ASIC de cada municipio, haciendo énfasis no solo en poseer infraestructuras en óptimas condiciones, sino también la vivencia de un embarazo de feliz término, en el que la mujer cuente con sus 5 controles prenatales mínimos para un alumbramiento tranquilo y en paz.

Próximamente se aperturará la primera casa de abrigo para mujeres, especializada en pacientes psiquiátricos en las que podrán contar con todas las atenciones que dignifiquen su vida.

Asimismo, se consolidarán 1.923 vocerías en los Comité de Mujeres e Igualdad de Género en todo el territorio. Adicionalmente, se inaugurarán Centros de Atención para la Mujer y Parto Humanizado, en primera instancia el del municipio Santiago Mariño, seguido por el del Mario Briceño Iragorry, donde se enfocarán en la atención del cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, con el compromiso que todas las mujeres de los 18 municipios, cuenten con un centro de esta índole, lo que representa un avance crucial en la salud preventiva.

Colmenares adelantó que en perfecta articulación con los alcaldes se construirán las Casa de la Mujer en cada municipio. Por último, dijo que se ejecutará desde el presente año un plan legislativo, gracias al apoyo de la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua, Katiana Hernández, para poder darle rango y fuerza a las políticas generales que envuelven a las mujeres, permitiendo que estas puedan entender cuáles son realmente sus deberes y derechos.

ARTE Y CULTURA

Para cerrar la rueda de prensa, el presidente del Teatro de la Ópera de Maracay (TOM), Sendy Romero, describió las diversas acciones que han realizado en función de la formación artística, social y cultural de las Salas de Autogobierno, reafirmando el rol del teatro como un espacio de transformación social.

Entre estas acciones, se encuentran las master class en múltiples áreas de las artes escénicas, que han participado 1.954 artistas aragüeños. Además, se tiene planificado recuperar diversos espacios como el Café TOM y la plazoleta, para que el aragüeño cuente con espacios para su sano esparcimiento y recreación.

En los escenarios del TOM, se han presentado 1.562 artistas durante todos los fines de semana con actividades de formación y preparación artística. Igualmente, se han ejecutado producciones propias del teatro, incluyendo diferentes presentaciones a través de galas dancísticas.

El desarrollo del programa «Las Comunas visitan al Teatro» ha sido clave para que las Salas de Autogobierno, Comunas y Consejos Comunales puedan asistir a todas las funciones y espectáculos del teatro. A través de esta iniciativa, se ha atendido a 5 mil personas.

Como parte de las actividades navideñas, se han desarrollado Bazares Navideños Comunales enlazados en la primera transformación, que se llevarán a cabo en la sede del teatro. Romero también anunció la realización del Primer Nacimiento Viviente del estado Aragua los días 17 y 18 de diciembre, una especie de parque temático que se instalará en los alrededores del teatro, innovando en la oferta cultural y recreativa.

Finalmente, Romero culminó destacando la misión del TOM de operar bajo el lema «Mas territorio, menos escritorio», ser una de las principales instituciones de esparcimiento y entretenimiento para todos los aragüeños, y desarrollar una disposición social, política y cultural en su gestión.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS | CIUDAD MCY