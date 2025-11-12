Seis CPT de la ASIC Madre María en Girardot recibieron dotación

CUIDAD MCY.-El Gobierno Bolivariano entregó insumos y equipamientos para dotar seis consultorios populares pertenecientes al Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) Madre María del municipio Girardot, en pro de fortalecer la atención primaria en las diversas comunidades del estado Aragua.

Román Cabello, director general de Salud, comentó que la dotación y optimización de la atención médica especializada, se realizó gracias a las consultas populares, a través de los proyectos comunales.

Asimismo, informó que se hizo entrega de un equipo de ecografía nuevo al personal médico, para garantizar un diagnóstico eficaz a los pacientes, además añadió que entre los insumos se entregaron pinturas, enfriadores de agua, equipos de climatización, camillas para el fortalecimiento de la salud de calidad y gratuita a todos y todas por igual.

Dicha iniciativa se realiza cumpliendo las políticas de salud emanadas del presidente Nicolás Maduro, de la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, articuladas por la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez y la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano.

PRENSA CORPOSALUD | FOTOS: PRENSA CORPOSALUD