Municipio Tovar decretó el 11 de noviembre como Día del Cultor

CUIDAD MCY.-Durante una sesión especial celebrada en la Cámara Municipal de Tovar, se aprobó el decreto mediante el cual se establece el 11 de noviembre como Día del Cultor Tovareño, con el propósito de reconocer la labor de hombres y mujeres que, a través del arte, la música, la danza y las tradiciones populares, mantienen viva la identidad cultural del municipio.

Durante la actividad, se realizó la entrega de reconocimientos a agrupaciones y exponentes culturales por su destacada contribución al acervo artístico local. Entre los homenajeados se encuentran Danzas Luz del Alma, Las Krosilis, Los Gorilas, Los Jokilis y el cronista y cultor Ciro Enrique Breidenbach, quien recibió una mención especial por su compromiso con la preservación de las tradiciones tovareñas.

El presidente del Concejo Municipal, Anacleto Mayora, destacó la importancia de esta declaratoria al señalar que “este acuerdo representa un acto de justicia y reconocimiento para quienes, con esfuerzo y pasión, dedican su vida a fortalecer la cultura y a proyectar el talento de nuestra gente. La cultura es el alma de un pueblo, y en Tovar esa alma sigue más viva que nunca”.

Además, resaltó que este decreto busca institucionalizar una fecha que enaltece la creatividad, el esfuerzo y la entrega de los cultores, reafirmando el compromiso de seguir impulsando espacios para el desarrollo y la promoción de las manifestaciones artísticas locales.

