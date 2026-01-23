Selección de baloncesto en deportes electrónicos avanza a clasificatorios FIBA

CIUDAD MCY.- La selección venezolana de baloncesto en los deportes electrónicos avanzó a los Clasificatorios Regionales de la cuarta temporada de eFIBA de la Federación Internacional de Baloncesto.

El equipo nacional terminó tercero en los Preclasificatorios de Suramérica y obtuvo uno de los cuatro cupos disponibles, informó la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB).

En la primera fase, Venezuela se impuso 191-122 a Ecuador, 180-145 a Brasil, 180-130 a Guyana y 67-90 Argentina.

Venezuela registró récord de 2-2, por detrás de Brasil (4-0) y Argentina (3-1). Guyana (1-3) ocupó el cuarto lugar.

Los Clasificatorios Regionales se jugarán del 31 de enero al 8 de marzo, por el pase a las Finales Mundiales de eFIBA.

