¡La Vuelta a Aragua está de regreso!

Luego de 13 años de espera, el evento ciclístico más importante del estado estará recorriendo nuevamente la geografía aragüeña

CIUDAD MCY.- Luego de 13 años de espera, los amantes del ciclismo en el estado Aragua podrán vivir de cerca una vez más la Vuelta a Aragua. El anuncio fue realizado por las autoridades del Instituto Regional de Deporte del estado Aragua (IRDA), a través de sus redes sociales, lo que significó una gran noticia para el pedalismo regional.

Con motivo de este evento, el cual tiene como objetivo reunir a lo más destacado del ciclismo nacional y la posibilidad de incluir equipos internacionales, Edgardo Díaz, vicepresidente del IRDA, declaró en días recientes que la propuesta es realizar el evento entre los meses de agosto y septiembre, aunque todo dependerá de las directrices del órgano rector de la disciplina en el país, la Federación Venezolana de Ciclismo, y en el ámbito internacional la Unión Ciclista Internacional (UCI).

“Con la finalidad de llevar este gran reto con éxito, nos vamos a sumar todos los actores del deporte en el estado, también serán incluidos la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Turismo, y todas las instituciones que se involucren siguiendo orientaciones de nuestra gobernadora Joana Sánchez (…) Vamos a formar una gran mesa de trabajo para desarrollar el evento con normalidad y dar un despliegue nacional a nuestra Vuelta a Aragua, ya que el objetivo no es sólo que vuelva, sino que la podamos mantener por años”, declaró Díaz.

De igual forma, la invitación de Díaz a participar activamente en la organización y apoyo de la Vuelta a Aragua no sólo se extendió a las instituciones del sector público, sino que también a todos aquellos actores del sector privado que deseen apoyar este evento. “La intención es elaborar un proyecto unificado entre la empresa privada y el Estado para hacer la Vuelta Aragua que se merecen los aragüeños”, añadió.

HACE 13 AÑOS ARTHUR GARCÍA GUIÓ AL PELOTÓN

La última edición de la Vuelta a Aragua se realizó en el año 2013, teniendo como ganador de la clasificación general a Arthur García del equipo Lotería del Táchira.

Dicha edición se realizó en las tradicionales cuatro etapas, siendo la primera una etapa tipo sprint de 62 kilómetros que dejó como ganador a Randall Figueroa.

La segunda etapa se disputó en el sur de Aragua, con un recorrido que inició en la población de San Casimiro y llegó hasta Barbacoas, en un recorrido de 125 kilómetros que se llevó Wilmen Bravo.

En el tercer tramo, que inició en Las Tejerías, llegó a San Juan de los Morros y tuvo meta final en la ciudad de La Victoria, los pedalistas recorrieron 115 kilómetros que dejaron como ganador de etapa a Ronald González.

La última etapa se realizó en un recorrido por la emblemática avenida Bolívar de Maracay, la cual dejó como ganador a Frederick Segura, tras un recorrido de 80 kilómetros.

EQUIPOS PARTICIPANTES DE LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA VUELTA A ARAGUA

Lotería del Táchira

Kino Táchira

Gobernación de Mérida

Fundemer – Pdvsa

Gobernación de Carabobo

Pdvsa – Café Flor de Patria

Fundación José Gregorio Hernández

Selección Nacional de Venezuela

Selección del estado Aragua

Selección del estado Zulia

Selección del estado Anzoátegui

Transporte Moya

Fundación Nelson Cabrera

Selección del estado Aragua

Selección del estado Monagas

Selección del estado Miranda

Selección del estado Falcón

Selección del estado Guárico

YLAI OLMOS CASTILLO

FOTOS: KAREN RODRÍGUEZ | ARCHIVO