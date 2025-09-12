Selección de béisbol Sub 14 aragüeña partió a Mérida en búsqueda de la gloria

_La delegación consta de 19 peloteros que defenderán los colores azulgranas_

Ciudad MCY.-La selección de béisbol Sub-14 del estado Aragua emprendió su viaje hacia el estado Mérida, donde se enfrentarán a los mejores equipos del país en el campeonato nacional de la categoría. La delegación, conformada por 19 atletas y 5 miembros del cuerpo técnico, partió desde las instalaciones del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA) tras una intensa fase de preparación.

Durante las últimas semanas, el equipo ha completado un riguroso programa de entrenamiento en las instalaciones del IRDA, gracias al cumplimiento de las directrices del presidente Nicolás Maduro y la gobernadora de Aragua Joana Sánchez y sus políticas deportivas.

Su preparación se enfocó en el acondicionamiento físico, la cohesión del grupo y la fortaleza mental. El objetivo es claro: llegar a la competencia en su mejor nivel para traer el trofeo a casa.

El ambiente dentro de la delegación es de gran optimismo y confianza. Los jóvenes peloteros, junto a su cuerpo técnico, viajan con la firme convicción de competir por el primer lugar y dejar el nombre del estado Aragua en lo más alto del podio.

El IRDA y su presidente Carlos España no descansan para reivindicar el deporte aragüeño, en aras de garantizar el Plan de la Aragüeñidad de la gobernadora Joana Sánchez.

Prensa IRDA | FOTO IRDA