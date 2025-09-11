Inició Copa Luis Sánchez en Revenga

CIUDAD MCY.-En medio de un ambiente vibrante y cargado de emoción, se inauguró oficialmente el Campeonato Municipal Interligas Copa Luis Sánchez, un evento que reúne a 16 escuelas deportivas provenientes de los municipios Tovar, Ribas y Revenga.

Esta competencia arrancó con un desfile lleno de color y energía que partió desde la emblemática Casa de la Cultura Poeta Pedro R. Buznego y culminó en el Estadio Ángel Ramírez, donde se dio inicio a esta gran fiesta deportiva.

La jornada inaugural fue una muestra clara del compromiso con el desarrollo integral de la juventud a través del deporte.

Niños, jóvenes, entrenadores y familiares se unieron en una celebración que no solo exalta el talento local, sino que también fortalece los lazos entre los municipios participantes.

Entre los equipos que se disputarán la copa destacan nombres como Ositos, Consejo Revenga, Criollos de Revenga, Ranger Texas, Deportes Victoria, Diablos, Los Pandas, Deportivo Zuata, Indios de La Mora, Indios de Revenga y Los Gladiadores, entre otros, todos ellos preparados para dar lo mejor en cada encuentro.

La Copa Luis Sánchez se presenta como una plataforma de integración, disciplina y pasión, donde el deporte se convierte en una herramienta poderosa para el crecimiento personal y colectivo.

La organización del campeonato ha sido recibida con entusiasmo por parte de la comunidad, que ve en este tipo de iniciativas una oportunidad para impulsar valores, descubrir nuevos talentos y fomentar el sentido de pertenencia.

Prensa Alcaldía de Revenga | FOTOS: CORTESÍA