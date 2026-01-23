Seleccionadas 20 aspirantes al Reinado de Ferias de San José

Las candidatas oficiales iniciarán un riguroso proceso de preparación integral que abarca oratoria, pasarela y formación cultural

CIUDAD MCY.- La emblemática Casa de los Arcos de Maracay se vistió de gala para recibir a más de 120 jóvenes que, cargadas de sueños y determinación, asistieron al casting oficial de las Reinas de Ferias de San José 2026. Bajo la dirección de Cinzia Machín de Morales, el evento no solo buscó la estética, sino que resaltó la belleza integral con propósito y el compromiso con el patrimonio cultural de la Ciudad Jardín en un proceso de selección que marca el inicio de una nueva era para las festividades locales.

BELLEZA CON PROPÓSITO Y ARRAIGO CULTURAL

Durante la jornada, Cinzia Machín de Morales, presidenta de la organización, destacó el carácter masivo y la calidad de las participantes en esta edición. Bajo el marco de la gestión del alcalde Rafael Morales, Machín de Morales enfatizó que el certamen busca proyectar la esencia de la mujer aragüeña: trabajadora, emprendedora y orgullosa de sus raíces.

“Buscamos esa esencia que impulsa cada rincón de Maracay, una mujer que emane la aragüeñidad y se sienta inspirada por el trabajo que realiza nuestra gobernadora Joana Sánchez. No es una selección sencilla, hoy vemos jóvenes sumamente preparadas, con un discurso increíble y un compromiso real con nuestra cultura”, afirmó la directora.

EL RELEVO DE LA CORONA

La actividad contó con la presencia de Hilary Fuentes, actual Reina del Deporte 2025, quien compartió su emoción al ver el potencial de las nuevas aspirantes. Fuentes instó a las jóvenes a creer en sus capacidades, recordando que este certamen es una plataforma de crecimiento personal invaluable.

“Me siento muy feliz y algo nostálgica al ver que pronto entregaré mi corona, pero estoy segura de que el jurado tendrá una tarea difícil ante tanto talento”, comentó.

EXPERIENCIA ACOGEDORA

Por su parte, las aspirantes vivieron una experiencia que calificaron como “acogedora y auténtica”. Lina Pérez, una de las participantes, destacó que su motivación principal fue el trabajo en su amor propio. “Sentí que era el momento exacto para cumplir este propósito”, aseveró Pérez.

Asimismo, Mariana Blanco (20), quien regresó al casting tras años de preparación, envió un mensaje de empoderamiento: “fui valiente para estar aquí de pie, tocar la puerta no es entrar, pero hay que atreverse”.

La directiva invitó a quienes no resulten seleccionadas en esta oportunidad a no rendirse y seguir trabajando en sus metas, recordando que este es solo el inicio de sus carreras.

Los nombres de las seleccionadas que integrarán la edición 2026 serán revelados en los próximos días a través de las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Girardot y la Organización Reina de Ferias de San José.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CIUDAD MCY