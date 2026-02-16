Temporadistas disfrutan de Aragua como punto de encuentro

Actividades recreativas y culturales se impartieron en ríos, playas y balnearios en estos Carnavales en Paz 2026 en la entidad aragüeña

CIUDAD MCY.- Con mucha energía, diversión y unión familiar, temporadistas aragüeños y visitantes disfrutaron este lunes del Parque Recreacional «Las Cocuizas», ubicado en Maracay, durante el desarrollo de las festividades en el marco de los Carnavales en Paz 2026.

Durante un recorrido, que se llevó a cabo en las instalaciones de recreación, el equipo de Ciudad MCY pudo constatar que un gran número familias eligieron este destino natural como su punto de encuentro.

Es importante destacar que, dentro de las instalaciones se contó con la presencia de cuerpos de seguridad, guardaparques, bomberos, Protección Civil, Policía del estado Aragua, y trabajadores de Inparques, en un ambiente armonía y paz.

TEMPORADISTAS DISFRUTARON DEL PARQUE LAS COCUIZAS

Por su parte, Glenda Suaje, habitante del municipio Sucre del estado Aragua, destacó como un espacio familiar Las Cocuizas y por lo tanto visitó junto a su familia este natural espacio y pasaran unos carnavales en paz, “no vinimos para acá porque nos gusta el ambiente, el agua es fría y es familiar” reafirmó la señora Glenda.

De igual manera recalcó la presencia de seguridad y alcabalas por todos los puertos importantes de la entidad, y aprovechó de hacer un llamado a los conductores a usar el cinturón de seguridad y el uso del casco a los motorizados.

Luis Guerrero, quien visitó el parque junto a su familia dijo estar encantado con este lugar tan natural, “verdaderamente que es agradable venir para acá, siempre he venido y he compartido, me gusta el ambiente, los guarda parque siempre están pendientes de las instalaciones” (…) “de verdad que me gusta venir para acá, porque me siento bien” agregó el Luis Guerrero.

Otra persona que visitó Las Cocuizas se trata de Javier Jiménez Domínguez, oriundo del estado Apure, pero aragueño por unión familiar, explicó que visitan este rio aragueño por segunda vez y le gusta el ambiente natural y las instalaciones, agradeciéndole al gobierno nacional y regional por la iniciativa de las actividades en familia.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS: CIUDAD MCY