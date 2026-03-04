Semilleros Científicos de Aragua se sumergen en la IA y la Robótica Creativa

Los facilitadores compartieron detalles sobre los lapsos de inscripción, las categorías de competencia y ofrecieron asesoría técnica para el desarrollo de proyectos futuros

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo articulado por potenciar las capacidades tecnológicas desde temprana edad, se llevó a cabo el taller especializado de Inteligencia Artificial y Robótica Creativa en las instalaciones de la Unidad Educativa Nacional “Julio Morales Lara”. Esta iniciativa forma parte estratégica del Plan de Masificación del Conocimiento y el programa Martes Comunal, impulsados por la Secretaría de la 6 Transformación de la Gobernación de Aragua en conjunto con la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) Aragua, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.

La jornada formativa logró beneficiar directamente a un grupo de 63 estudiantes cursantes de cuarto y sexto grado, con edades comprendidas entre los 8 y 12 años. Gracias a la colaboración entre Bibliotecas Virtuales del estado Aragua y el Centro Didáctico para la Enseñanza de la Ciencia Núcleo Aragua, los participantes pudieron explorar conceptos de vanguardia a través de una metodología participativa que despertó su curiosidad científica.

Durante el desarrollo de la actividad, los niños y niñas se adentraron en la definición técnica de la robótica, logrando identificar con precisión los subsistemas esenciales que componen a estas máquinas, tales como el procesador, los sensores, los efectores, la comunicación, la programación y la alimentación energética. Además, la experiencia práctica incluyó el uso de herramientas en línea para comprender los principios fundamentales de la inteligencia artificial, permitiendo a los estudiantes visualizar las aplicaciones reales de esta tecnología en el mundo contemporáneo.

Un aspecto fundamental del taller fue la orientación brindada sobre las Olimpiadas de Robótica. Los facilitadores compartieron detalles sobre los lapsos de inscripción, las categorías de competencia y ofrecieron asesoría técnica para el desarrollo de proyectos futuros. Los asistentes profundizaron en la clasificación de los robots según sus atributos y comprendieron el funcionamiento de diversos sensores que ejecutan tareas múltiples, cerrando la jornada con prácticas de conducción y manejo de unidades robóticas para familiarizarse con las interfaces y aplicaciones de control.

El despliegue contó con un equipo multidisciplinario de nueve personas, entre facilitadores y personal de apoyo, quienes garantizaron un entorno de aprendizaje óptimo y personalizado. Esta actividad se inscribe en el Programa Nacional de Semilleros Científicos y rinde tributo al legado del ilustre Dr. Humberto Fernández Morán, reafirmando el compromiso del Estado con la formación de la generación de relevo en las áreas de ciencia y tecnología.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: CORTESÍA