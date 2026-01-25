Serie de las Américas ya tiene calendario

CIUDAD MCY.- El Comité Organizador de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026, en conjunto con la Asociación de Béisbol de las Américas (ABAM), aprobó este sábado el calendario oficial de la segunda edición del certamen, que se disputará del 5 al 13 de febrero.

La Serie de las Américas reunirá a equipos representativos de Panamá, Nicaragua, Curazao, Colombia, Cuba, Argentina y el anfitrión Venezuela, que buscarán el título en dos escenarios de primer nivel: el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada y el Estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto.

La jornada inaugural se jugará el jueves 5 de febrero, con triple cartelera. A primera hora (1:30 p.m., hora de Caracas), Argentina y Curazao se enfrentarán en el Monumental. Luego, desde las 4:30 p.m., Nicaragua y Colombia chocarán en Macuto. El día cerrará con el debut de Venezuela ante Panamá, con la voz de Play Ball pautada para las 7:30 p.m. en La Rinconada.

La primera fase, bajo el formato de todos contra todos, comprenderá 21 encuentros, de los cuales 14 se disputarán en La Rinconada y siete en Macuto.

Los cuatro mejores equipos avanzarán a las semifinales, programadas para el 12 de febrero en el Estadio Monumental Simón Bolívar. En el primer duelo (3:30 p.m.), el segundo clasificado enfrentará al tercero, mientras que en la noche (7:30 p.m.) el líder del Round Robin se medirá al cuarto.

El juego por el tercer lugar se celebrará el 13 de febrero en Macuto, a partir de las 3:30 p.m., salvo que esté involucrada Venezuela. En ese caso, el encuentro se trasladará al Monumental.

La gran final, que definirá al campeón de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026, se disputará en el Estadio Monumental Simón Bolívar desde las 7:30 p.m.

