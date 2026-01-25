25 de enero de 2026 Jesús Luzardo será segundo en la rotación de Filadelfia

CIUDAD MCY.– Victorias y ponches. Además, Luzardo finalizó segundo en el club en episodios lanzados y Whip. Christopher Sánchez dominó ambos departamentos.

Luzardo se siente a gusto en el conjunto de Filadelfia. Tanto así que recientemente declaró a MLB.com que estaría encantado de quedarse en Filadelfia una vez expire su contrato tras la próxima temporada.

Adquirido de los Marlins a cambio de un par de prospectos en diciembre de 2024, Luzardo se convirtió rápidamente en un legítimo candidato al Premio Cy Young de la Liga Nacional en su primera temporada con los Filis. No tardó en causar una gran impresión, con un récord de 5-0 y una efectividad de 2.15 en sus primeras 11 aperturas.

Al final, terminó séptimo en la votación del Cy Young y emergió como uno de los brazos más confiables para los campeones de la División Este que lograron 96 victorias.

Luzardo, de 29 años, irá a su octava campaña en MLB. Tiene marca vitalicia de 41-41 con 4.19 de efectividad y 775 ponches en 137 salidas, incluidos 121 juegos iniciados.

FUENTE : AVN

FOTO : CORTESIA