Servicio de Otorrinolaringología promueve salud auditiva en el HCM

CIUDAD MCY.- En el marco del Día Mundial de la Audición, el personal médico, residentes y de enfermería del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Central de Maracay (HCM), realizaron de manera exitosa, un conversatorio sobre la prevención y cuidado de enfermedades auditivas.

Durante la jornada los especialistas conversaron sobre los ciudadanos y la higiene auditiva, el uso correcto de auxiliares sonoros y las medidas de bioseguridad necesarias para el uso responsable de piscinas y costas, a propósito del asueto de Semana Santa.

La directora general del HCM, Lcda. Elba Petit, informó que las recomendaciones buscan fomentar una cultura de prevención y asegurar una mejor calidad de vida para los aragüeños.

​Igualmente, detalló que los residentes del servicio, que asisten diariamente al HCM, bajo la supervisión de la Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano.

Asimismo, reiteró que dichas actividades se desarrollan bajo las políticas de salud emanadas de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el respaldo de la Ministra de Salud, Dra. Nuramy Gutiérrez y la Gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, a fin de fortalecer la red de atención especializada y gratuita en la entidad.

