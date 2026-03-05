UBA adquirió robots humanoides y sistemas de automatización

Se integraron simuladores industriales y tecnología de vanguardia para elevar la formación práctica de sus estudiantes

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de mantener la excelencia educativa, la Universidad Bicentenaria recibió una moderna dotación de equipos tecnológicos. Esta iniciativa permitirá a la comunidad estudiantil aplicar conocimientos avanzados en programación, inteligencia artificial y procesos industriales reales.

VANGUARDIA TECNOLÓGICA

La doctora Cristina Rojas, vicerrectora académica, explicó que esta adquisición consolida los espacios del Centro Internacional para el Desarrollo de la Industria 4.0 (CIDI). Rojas destacó que el objetivo es brindar nuevas herramientas para fortalecer la formación académica y extracurricular.

En este sentido, la autoridad universitaria señaló que estos equipos permitirán a los jóvenes «no solamente conocer, sino construir las tecnologías desde el laboratorio de robótica».

Por su parte, el doctor José Cordero, decano de Investigación, Extensión y Postgrado, detalló que la dotación incluye humanoides, brazos robóticos y bandas transportadoras. Estos elementos se integrarán para crear simulaciones exactas de líneas de producción.

Asimismo, Cordero resaltó el valor de esta tecnología, afirmando que los equipos cuentan con inteligencia artificial y múltiples lenguajes de programación, lo que permitirá «detectar temperatura, color, figura y reconocimiento facial».

VISIÓN ESTUDIANTIL

Los futuros ingenieros celebraron la llegada de estos modernos recursos. José Rodríguez, cursante de Ingeniería de Sistemas, expresó que “resulta sorprendente y agradable ver cómo la teoría que uno aprende en el salón puede implementarse en un campo práctico en la creación de estos sistemas”.

De igual forma, Gabriel Jiménez, también estudiante de la misma carrera, valoró la iniciativa como una implementación innovadora que los preparará para los retos del futuro profesional, destacando el alto nivel tecnológico de la institución.

Con este tipo de inversiones, la UBA reafirma su compromiso con la excelencia académica, garantizando espacios de vanguardia para el desarrollo integral y tecnológico de sus futuros profesionales.

