CNE habilita plataforma para la Primera Consulta Popular Nacional 2026

CIUDAD MCY.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela activó su plataforma digital de consulta para la Primera Consulta Popular Nacional 2026, cuya jornada de votación está programada para este domingo 08 de marzo.

El mecanismo permite a los ciudadanos verificar su centro de votación y examinar el catálogo de proyectos postulados dentro de sus respectivos Circuitos Comunales. Según la información oficial del ente comicial, el objetivo es facilitar el acceso a la información técnica previa al sufragio. https://consultapopular.cne.gob.ve/

Los electores pueden acceder a los datos a través del dominio oficial consultapopular.cne.gob.ve. Al ingresar el número de cédula de identidad, el sistema arroja la ubicación exacta de la mesa de votación asignada y el listado detallado de las propuestas comunitarias que se someterán a elección en su zona geográfica.

La consulta del 08 de marzo se enmarca en la política de gestión directa de recursos por parte de las comunidades organizadas. De acuerdo con el Ministerio para las Comunas, los proyectos postulados abarcan áreas de servicios públicos, infraestructura, salud y educación, los cuales han sido previamente debatidos en asambleas ciudadanas.

El CNE, actuando como órgano rector del Poder Electoral, brinda el soporte técnico y logístico para garantizar la transparencia del proceso. Las autoridades han instado a la población a realizar la verificación previa para agilizar el flujo de participantes durante el próximo domingo.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA