Sheinbaum visitará zona del descarrilamiento de tren en México

CUIDAD MCY.-El descarrilamiento del tren Interoceánico en Oaxaca dejó un saldo provisional de 13 muertos y 98 heridos, convirtiéndose en uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años en México.

El siniestro ocurrió cuando una locomotora se salió de las vías y provocó que cuatro vagones quedaran fuera de control: uno cayó por un talud de 4.5 metros de profundidad, otro quedó parcialmente suspendido y los dos restantes sufrieron daños menores.

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con firmeza y empatía ante la tragedia. En conferencia de prensa expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y anunció que viajará personalmente a Oaxaca para reunirse con los sobrevivientes y con los familiares de quienes perdieron la vida. Subrayó que la prioridad inmediata es garantizar la atención integral a los afectados y, al mismo tiempo, esclarecer con rigor qué fue lo que provocó el accidente.

Sheinbaum aseguró que se trabajará para garantizar la seguridad del tren Interoceánico, con revisiones técnicas a cargo de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Marina, a fin de asegurar que la vía pueda operar nuevamente en condiciones seguras. Desde Oaxaca, el secretario de Marina, Raymundo Morales, explicó que se realizará una evaluación técnica detallada y que será fundamental el uso del pulser, un dispositivo similar a la caja negra de los aviones que registra velocidad, posición del acelerador y presión de frenos, lo que permitirá reconstruir con precisión los hechos.

El accidente ocurre en un contexto en el que el tren Interoceánico ha sido presentado como un proyecto estratégico para el desarrollo del sur del país y la conexión con puertos clave. La magnitud del siniestro pone en entredicho las condiciones de seguridad de la infraestructura ferroviaria y abre un debate sobre la necesidad de reforzar las medidas de supervisión y mantenimiento.

Con la promesa de abrir investigaciones exhaustivas y la atención directa a las víctimas, la presidenta Sheinbaum busca dar certeza a la ciudadanía y garantizar que la tragedia no quede impune ni sin explicación, al tiempo que se preserva la confianza en un proyecto considerado vital para el futuro económico de México.

