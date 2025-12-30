Ciudad MCY

Cuba condenó hostilidad de EE. UU. y ratifica solidaridad con Venezuela

PorMilexis Pino

Dic 30, 2025

CUIDAD MCY.-El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel señaló que el Gobierno estadounidense continúa su amenaza de agresión contra Venezuela a través de un «extraordinario y costoso» despliegue militar, además de realizar acciones que violan las normas internacionales.

A través de sus redes sociales, el presidente cubano declaró que “el bloqueo naval, que viola flagrantemente el Derecho Internacional, la libertad de comercio y navegación, pretende usurpar los recursos venezolanos”.

De igual manera, Díaz-Canel destacó que La Habana sostiene una posición firme de apoyo al pueblo venezolano ante lo que considera nuevas manifestaciones de hostilidad y presión por parte de Washington.

“Condenamos enérgicamente esas acciones y reafirmamos el pleno apoyo y la solidaridad de Cuba a la Revolución Bolivariana y Chavista, a su presidente Nicolás Maduro y a la Fusión Popular, Militar y Policial”, reseña la publicación.

En los meses recientes, Estados Unidos (EE. UU.) ha ampliado las sanciones económicas y ha continuado con los bloqueos marítimos contra Venezuela, sin dejar de expresar amenazas de intervención militar.

Fuente Telesur | FOTO CORTESÍA

