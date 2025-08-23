Siete provincias dominicanas en alerta por lluvias asociadas a onda

CIUDAD MCY.- Dicho Canal separa a las Antillas Mayores de Puerto Rico y de la isla La Española, que comparten República Dominicana y Haití, y conecta el mar Caribe con el océano Atlántico.

El COE decretó alerta verde (nivel de menos riesgo) para Santo Domingo, San Pedro de Macorís, El Seibo, Distrito Nacional, La Romana y Hato Mayor.

Asimismo, en su boletín exhortó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua.

También recomendó a los operadores de pequeñas y medianas embarcaciones de la costa atlántica navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, por olas y vientos anormales.

Por su parte, el Indomet sostuvo que en la tarde de este sábado los efectos de la onda tropical dejarán fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de vientos sobre poblados en las provincias Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de Ocoa y San Pedro de Macorís.

También en La Romana, Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Peravia, Azua, Independencia, Bahoruco, Elías Piña, San Juan y Dajabón.

PRENSA LATINA || FOTO CORTESÍA