Ciudad MCY

Comunicación Patria

Mundo

Guatemala: Atendieron 13 emergencias por lluvias en últimas 24 horas

Foto del avatar

PorKaren Rodríguez

Ago 23, 2025

CIUDAD MCY.- De ellas, seis en el departamento capital, tres en Baja Verapaz, dos en Chimaltenango y una per cápita en Suchitepéquez y Santa Rosa, detalló el sistema, que sumó en total durante la temporada (mayo-noviembre) mil 81 sucesos.

La Conred refirió entre la víspera y esta madrugada 126 personas impactadas y daños en 27 viviendas.

Lo más grave, según la prensa local, fue una pareja arrastrada por fuerte corriente en el caserío Tactic, Pasubir, municipio Cubulco, Baja Verapaz, en tanto la mujer falleció en su vehículo y el esposo se encontraba desaparecido.

Otro hecho significativo fue el colapso del puente Mocá en Suchitepéquez, cuya estructura, informó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, no permitía el paso vehicular debido a los daños por la crecida del río.

Esa obra conecta los tramos entre RD-SCH-14 (desvío Chicacao) y RD-ESC-27 (desvío Tiquisate, Escuintla), por lo cual su cierre afecta la circulación en la ruta hacia el suroccidente del país.

La Dirección de Protección y Seguridad Vial (Provial), trascendió recientemente, habilitó un puente paralelo con un carril reversible y señalización especial para mantener el tránsito fluido y seguro.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología explicó que los remanentes de la onda del este 23 ocasionaron las lluvias, sumados al calentamiento diurno.

Advirtió que estas podrían intensificarse, generar tormentas eléctricas, granizo, fuertes vientos y propiciar más complicaciones en la región.

La Conred recomendó no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas, mantenerse informado únicamente por medio de las cuentas oficiales e identificar en la comunidad las áreas de riesgo y los puntos seguros para acudir en caso de emergencia.

PRENSA LATINA || FOTO CORTESÍA 

Foto del avatar

Por Karen Rodríguez

Noticias Destacadas

Aragua

Fortalecen atención social y de salud en comunidades vulnerables de Mariño

23 de agosto de 2025 Karen Rodríguez
Venezuela

Padrino López destacó participación del pueblo en alistamiento a la Milicia

23 de agosto de 2025 Karen Rodríguez
Mundo

Israel bloquea el ingreso a Gaza de dos doctoras tras denuncias públicas

23 de agosto de 2025 Karen Rodríguez
Mundo

Docentes de Puerto Rico mantienen lucha por la Carrera Magisterial

23 de agosto de 2025 Karen Rodríguez