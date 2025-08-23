Guatemala: Atendieron 13 emergencias por lluvias en últimas 24 horas

CIUDAD MCY.- De ellas, seis en el departamento capital, tres en Baja Verapaz, dos en Chimaltenango y una per cápita en Suchitepéquez y Santa Rosa, detalló el sistema, que sumó en total durante la temporada (mayo-noviembre) mil 81 sucesos.

La Conred refirió entre la víspera y esta madrugada 126 personas impactadas y daños en 27 viviendas.

Lo más grave, según la prensa local, fue una pareja arrastrada por fuerte corriente en el caserío Tactic, Pasubir, municipio Cubulco, Baja Verapaz, en tanto la mujer falleció en su vehículo y el esposo se encontraba desaparecido.

Otro hecho significativo fue el colapso del puente Mocá en Suchitepéquez, cuya estructura, informó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, no permitía el paso vehicular debido a los daños por la crecida del río.

Esa obra conecta los tramos entre RD-SCH-14 (desvío Chicacao) y RD-ESC-27 (desvío Tiquisate, Escuintla), por lo cual su cierre afecta la circulación en la ruta hacia el suroccidente del país.

La Dirección de Protección y Seguridad Vial (Provial), trascendió recientemente, habilitó un puente paralelo con un carril reversible y señalización especial para mantener el tránsito fluido y seguro.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología explicó que los remanentes de la onda del este 23 ocasionaron las lluvias, sumados al calentamiento diurno.

Advirtió que estas podrían intensificarse, generar tormentas eléctricas, granizo, fuertes vientos y propiciar más complicaciones en la región.

La Conred recomendó no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas, mantenerse informado únicamente por medio de las cuentas oficiales e identificar en la comunidad las áreas de riesgo y los puntos seguros para acudir en caso de emergencia.

PRENSA LATINA || FOTO CORTESÍA