Sinfónica Simón Bolívar y Gustavo Dudamel enaltecen el nombre de Venezuela en Wembley  

*** La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, reconocida mundialmente por su excelencia artística, complementará con su sonido sinfónico las presentaciones de Coldplay ***

CIUDAD MCY.- En una noche que quedó grabada en la memoria musical del mundo, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel, inauguró la residencia de Coldplay en el estadio de Wembley como parte de la gira mundial, Music of the Spheres World Tour.

El primer concierto, celebrado el pasado viernes 22 de agosto, contó con la presentación oficial de la agrupación por parte del vocalista de Coldplay, Chris Martin, quien con mucho respeto expresó:

“Son todos jóvenes de Venezuela, son nuestra orquesta favorita en todo el mundo y me gustaría que los traten mejor que a nosotros en aproximadamente dos horas. Que la pasen maravilloso esta noche, por favor, reciban a mi hermano Gustavo Dudamel y a la Orquesta Simón Bolívar”, expresó Martin ante el público del Wembley Stadium.

Orgullo venezolano en escena global

La participación de la Sinfónica Simón Bolívar en estos escenarios internacionales celebra los 50 años de El Sistema, reafirmando el poder transformador de la música como puente cultural. Desde Barquisimeto hasta Londres, el talento venezolano se proyecta con fuerza, sensibilidad y excelencia.

Por ende, Dudamel expresó su admiración por Chris, “Como amigo, comparten los mismos valores que nosotros, que no es solo un performance para tocar notas y cantar canciones para que la gente disfrute, sino también para que la gente se transforme en el poder de la música, creo que eso es lo que hacemos, es el momento, es la energía, y es algo que necesitamos en nuestro mundo, necesitamos este tipo de conexión a la belleza, toda la música que Coldplay canta, toca, compone, viene de los clásicos y es un viaje”.

Esta colaboración, colaboración única fusiona la música clásica con el rock alternativo, ofreciendo así una experiencia innovadora a los asistentes. Abarca 10 fechas consecutivas en el icónico estadio de Wembley, en Londres, Reino Unido, marca un hito sin precedentes para la orquesta venezolana.

Una relación artística que trasciende géneros

Aunque esta es la primera vez que Dudamel participa en una residencia con Coldplay, su vínculo con la banda se remonta al Super Bowl 2016, donde dirigió a la Orquesta Juvenil de Los Ángeles en una actuación compartida con Beyoncé y Bruno Mars. Desde entonces, Martin ha expresado su admiración por Dudamel, calificándolo como una inspiración para músicos jóvenes en todo el mundo.

En 2022, el Coro de Manos Blancas —parte de El Sistema— participó en una ópera dirigida por Dudamel y más tarde en un concierto de Coldplay en Colombia, además de protagonizar el videoclip del sencillo Feels Like I’m Falling

REINA BETANCOURT | FOTOS: CORTESÍA