‎GBA avanza en la conformación de brigadas territoriales

En una reunión de trabajo autoridades regionales y municipales socializaron las directrices para la creación de las brigadas de abuelos y abuelas bajo el «Sistema de Cuidado para la Vida»
CIUDAD MCY.- Bajo las orientaciones de la gobernadora Joana Sánchez, se llevó a cabo un encuentro para socializar los requerimientos y procesos de conformacion de las brigadas de abuelos y abuelas de la patria. La misma tuvo lugar en la sede del Ejecutivo regional.
Esta nueva acción de protección social se desarrolla bajo el esquema del “Sistema de Cuidado para la Vida”, el cual busca garantizar una atención integral, digna y directa a los adultos mayores dentro de las comunidades.
El encuentro lo conformaron la secretaria de Despacho, Belén Arteaga; la secretaria general de la 4T, Gipsy Colmenares; secretario de Comunas y Movimientos Sociales; Manuel Pérez; entes que conforman la 4ta Transformación del Gobierno Bolivariano de Aragua, representantes municipales de esta área y del movimiento Somos Venezuela.
La exposición de una ruta de acción permitirá fortalecer el engranaje entre el Gobierno regional y las estructuras locales, para dar respuesta eficiente a las necesidades de la población más vulnerable.
La articulación entre voceros asegura que, las políticas de bienestar social se apliquen de manera transversal, cumpliendo con los objetivos de protección humana establecidos en el Plan de las 7T y Plan de la Aragüeñidad.
THAIMARA ORTIZ
FOTOS : CORTESÍA