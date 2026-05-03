‎GBA avanza en la conformación de brigadas territoriales

En una reunión de trabajo autoridades regionales y municipales socializaron las directrices para la creación de las brigadas de abuelos y abuelas bajo el «Sistema de Cuidado para la Vida»

CIUDAD MCY.- Bajo las orientaciones de la gobernadora Joana Sánchez, se llevó a cabo un encuentro para socializar los requerimientos y procesos de conformacion de las brigadas de abuelos y abuelas de la patria. La misma tuvo lugar en la sede del Ejecutivo regional.

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‎Esta nueva acción de protección social se desarrolla bajo el esquema del “Sistema de Cuidado para la Vida”, el cual busca garantizar una atención integral, digna y directa a los adultos mayores dentro de las comunidades.

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‎El encuentro lo conformaron la secretaria de Despacho, Belén Arteaga; la secretaria general de la 4T, Gipsy Colmenares; secretario de Comunas y Movimientos Sociales; Manuel Pérez; entes que conforman la 4ta Transformación del Gobierno Bolivariano de Aragua, representantes municipales de esta área y del movimiento Somos Venezuela.

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‎La exposición de una ruta de acción permitirá fortalecer el engranaje entre el Gobierno regional y las estructuras locales, para dar respuesta eficiente a las necesidades de la población más vulnerable.

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‎La articulación entre voceros asegura que, las políticas de bienestar social se apliquen de manera transversal, cumpliendo con los objetivos de protección humana establecidos en el Plan de las 7T y Plan de la Aragüeñidad.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CORTESÍA